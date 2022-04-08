РБК: гендиректор оборонного завода «Буревестник» стал фигурантом уголовного дела

Затем они изготовили «заведомо подложный приказ» о списании продукции со складского учета, указав в нем, что оборудование непригодно к использованию, говорится в постановлении. По словам одного из источников РБК, Александров был арестован 3 апреля, новым и. о. гендиректора «Буревестника» назначен Андрей Рыбаков.