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РБК: гендиректор оборонного завода «Буревестник» стал фигурантом уголовного дела

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В отношении генерального директора оборонного завода «Буревестник» (входит в структуру компании «Центр технологии судостроения и судоремонта») Ильи Александрова и двух его подчиненных возбуждено уголовное дело, пишет РБК со ссылкой на копию постановления ГУ МВД России по Ленинградской области. Два сотрудника завода подтвердили изданию подлинность документа.

Александров и его подчиненные — начальник управления по логистике и материально-техническому снабжению завода Александр Цыбульков и начальник отдела сбыта Александр Степанов — подозреваются в хищении оборудования на общую сумму 49,185 млн руб., произведенного в рамках гособоронзаказа.

Речь идет о воздухораспределителях, блоках охладителя воды, масле и холодильниках, которые хранились на складе в Гатчине, а затем были вывезены через проходную предприятия. Как утверждает следствие, подозреваемые произвели «безвозмездное отчуждение» готовой продукции в пользу сторонней организации «Эракомплекс», которая поставляет судовое оборудование для судоремонтных и судостроительных предприятий.

Затем они изготовили «заведомо подложный приказ» о списании продукции со складского учета, указав в нем, что оборудование непригодно к использованию, говорится в постановлении. По словам одного из источников РБК, Александров был арестован 3 апреля, новым и. о. гендиректора «Буревестника» назначен Андрей Рыбаков.

Завод «Буревестник» расположен в Гатчине под Санкт-Петербургом. На предприятии производится судовая арматура, теплообменные аппараты, буксировщики водолаза, арматура для нефтегазопромыслов и топливно-энергетического комплекса, судовые охладители воды и масла, изделия из пластмасс и средства индивидуальной защиты.

По итогам 2020 г. выручка составила более 2,2 млрд руб., чистая прибыль — свыше 335 млн руб. Государственному «Центру технологий судостроения и судоремонта» принадлежит 67% акций компании, еще 18% — у петербургского бизнесмена Олега Волкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных