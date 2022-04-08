РБК: гендиректор оборонного завода «Буревестник» стал фигурантом уголовного дела
В отношении генерального директора оборонного завода «Буревестник» (входит в структуру компании «Центр технологии судостроения и судоремонта») Ильи Александрова и двух его подчиненных возбуждено уголовное дело, пишет РБК со ссылкой на копию постановления ГУ МВД России по Ленинградской области. Два сотрудника завода подтвердили изданию подлинность документа.
Александров и его подчиненные — начальник управления по логистике и материально-техническому снабжению завода Александр Цыбульков и начальник отдела сбыта Александр Степанов — подозреваются в хищении оборудования на общую сумму 49,185 млн руб., произведенного в рамках гособоронзаказа.
Речь идет о воздухораспределителях, блоках охладителя воды, масле и холодильниках, которые хранились на складе в Гатчине, а затем были вывезены через проходную предприятия. Как утверждает следствие, подозреваемые произвели «безвозмездное отчуждение» готовой продукции в пользу сторонней организации «Эракомплекс», которая поставляет судовое оборудование для судоремонтных и судостроительных предприятий.
Затем они изготовили «заведомо подложный приказ» о списании продукции со складского учета, указав в нем, что оборудование непригодно к использованию, говорится в постановлении. По словам одного из источников РБК, Александров был арестован 3 апреля, новым и. о. гендиректора «Буревестника» назначен Андрей Рыбаков.
Завод «Буревестник» расположен в Гатчине под Санкт-Петербургом. На предприятии производится судовая арматура, теплообменные аппараты, буксировщики водолаза, арматура для нефтегазопромыслов и топливно-энергетического комплекса, судовые охладители воды и масла, изделия из пластмасс и средства индивидуальной защиты.
По итогам 2020 г. выручка составила более 2,2 млрд руб., чистая прибыль — свыше 335 млн руб. Государственному «Центру технологий судостроения и судоремонта» принадлежит 67% акций компании, еще 18% — у петербургского бизнесмена Олега Волкова.