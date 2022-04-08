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Минкульт: задержанные на финской таможне картины скоро вернутся в Россию

Ведомости

Задержанные на финской таможне картины, принадлежащие российским музеям, в ближайшее время вернутся в РФ, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.

«Ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные. Мы благодарим коллег из МИД, Посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу», — написала Любимова в своем Telegram-канале. По ее словам, в Еврокомиссии разъяснили, что задержанные полотна не попадают в санкционный перечень и поэтому могут быть переданы России.

Таможня Финляндии 4 апреля официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкульте тогда сообщили, что экспонаты участвовали в двух выставках в Италии и вывозились транзитом через Финляндию в Россию. Первая выставка прошла в Милане и завершилась 27 марта, на ней были представлены работы из Государственного Эрмитажа, «Царского села», «Павловска» и «Гатчины». Вторая проходила в Удине с 16 октября 2021 г. по 23 марта 2022 г., в ней участвовали работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что культурные ценности застряли на таможне возле Хельсинки, так как именно в этом месте проходит граница России с Евросоюзом, который в середине марта запретил экспорт произведений искусства и предметв коллекционирования в страну.

Накануне посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД РФ, ему был заявлен протест. В ведомстве заявили, что до момента возвращения ценностей ответственность за них лежит на финских властях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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