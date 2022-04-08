Минкульт: задержанные на финской таможне картины скоро вернутся в Россию

Таможня Финляндии 4 апреля официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкульте тогда сообщили, что экспонаты участвовали в двух выставках в Италии и вывозились транзитом через Финляндию в Россию. Первая выставка прошла в Милане и завершилась 27 марта, на ней были представлены работы из Государственного Эрмитажа, «Царского села», «Павловска» и «Гатчины». Вторая проходила в Удине с 16 октября 2021 г. по 23 марта 2022 г., в ней участвовали работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.