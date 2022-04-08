Минкульт: задержанные на финской таможне картины скоро вернутся в Россию
Задержанные на финской таможне картины, принадлежащие российским музеям, в ближайшее время вернутся в РФ, сообщила глава Минкульта Ольга Любимова.
«Ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные. Мы благодарим коллег из МИД, Посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу», — написала Любимова в своем Telegram-канале. По ее словам, в Еврокомиссии разъяснили, что задержанные полотна не попадают в санкционный перечень и поэтому могут быть переданы России.
Таможня Финляндии 4 апреля официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. В Минкульте тогда сообщили, что экспонаты участвовали в двух выставках в Италии и вывозились транзитом через Финляндию в Россию. Первая выставка прошла в Милане и завершилась 27 марта, на ней были представлены работы из Государственного Эрмитажа, «Царского села», «Павловска» и «Гатчины». Вторая проходила в Удине с 16 октября 2021 г. по 23 марта 2022 г., в ней участвовали работы из Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что культурные ценности застряли на таможне возле Хельсинки, так как именно в этом месте проходит граница России с Евросоюзом, который в середине марта запретил экспорт произведений искусства и предметв коллекционирования в страну.
Накануне посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД РФ, ему был заявлен протест. В ведомстве заявили, что до момента возвращения ценностей ответственность за них лежит на финских властях.