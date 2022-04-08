ТАСС сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Дмитрия Муратова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на лауреата Нобелевской премии мира и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», — сообщил собеседник агентства.
Накануне неизвестный облил Муратова краской в купе поезда Москва — Самара. Дмитрий Муратов после нападения прошел обследование врачей в Самаре. Диагностированы ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела, сообщила «Новая газета» в Telegram-канале.
Агентство не раскрывает данных задержанного. По данным телеканала 112, речь идет о 37-летнем мужчине. Из открытых данных следует, что он является специалистом «в области проведения исследований с использованием полиграфа». По данным телеграм-канала, свой поступок задержанный объяснил тем, что он «против предателей».
28 марта «Новая газета» приостановила выпуск издания в бумажном и электронном виде. Это решение было принято после получения второго предупреждения от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки». Выпуск будет приостановлен «до конца спецоперации России на Украине», сообщало издание. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.
7 апреля уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа». Материалы издания будут выходить на нескольких языках, его главредом стал политический обозреватель Кирилл Мартынов.