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ТАСС сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Дмитрия Муратова

Ведомости

Полиция задержала подозреваемого в нападении на лауреата Нобелевской премии мира и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«В настоящее время задержан подозреваемый, который облил красной краской журналиста. В настоящее время он находится в отделе полиции», — сообщил собеседник агентства.

Накануне неизвестный облил Муратова краской в купе поезда Москва — Самара. Дмитрий Муратов после нападения прошел обследование врачей в Самаре. Диагностированы ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела, сообщила «Новая газета» в Telegram-канале.

Агентство не раскрывает данных задержанного. По данным телеканала 112, речь идет о 37-летнем мужчине. Из открытых данных следует, что он является специалистом «в области проведения исследований с использованием полиграфа». По данным телеграм-канала, свой поступок задержанный объяснил тем, что он «против предателей».

28 марта «Новая газета» приостановила выпуск издания в бумажном и электронном виде. Это решение было принято после получения второго предупреждения от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки». Выпуск будет приостановлен «до конца спецоперации России на Украине», сообщало издание. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

7 апреля уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа». Материалы издания будут выходить на нескольких языках, его главредом стал политический обозреватель Кирилл Мартынов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных