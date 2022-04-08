Роструд начал консультировать граждан ДНР и ЛНР по трудоустройству в России

24 марта МВД России сообщило, что граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик смогут устраиваться на работу в РФ без получения трудового патента, а их документы, в том числе вoдительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории страны.