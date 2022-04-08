Роструд начал консультировать граждан ДНР и ЛНР по трудоустройству в России
Роструд открыл горячую линию для консультации по вопросам трудоустройства граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию, следует из публикации на сайте ведомства.
«Специалисты горячей линии подскажут, куда можно обратиться по вопросам, связанным с поиском работы, предоставят необходимую информацию о работе органов службы занятости, расскажут, что нужно для получения государственных услуг в сфере занятости населения и др.», — говорится в сообщении Роструда.
Горячая линия Роструда работает круглосуточно и без выходных. Помимо этого ведомство подготовило консультационные пункты на базе центров занятости населения и в пунктах временного размещения.
24 марта МВД России сообщило, что граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик смогут устраиваться на работу в РФ без получения трудового патента, а их документы, в том числе вoдительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории страны.