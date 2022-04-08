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Роструд начал консультировать граждан ДНР и ЛНР по трудоустройству в России

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Роструд открыл горячую линию для консультации по вопросам трудоустройства граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в Россию, следует из публикации на сайте ведомства.

«Специалисты горячей линии подскажут, куда можно обратиться по вопросам, связанным с поиском работы, предоставят необходимую информацию о работе органов службы занятости, расскажут, что нужно для получения государственных услуг в сфере занятости населения и др.», — говорится в сообщении Роструда.

Горячая линия Роструда работает круглосуточно и без выходных. Помимо этого ведомство подготовило консультационные пункты на базе центров занятости населения и в пунктах временного размещения.

24 марта МВД России сообщило, что граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик смогут устраиваться на работу в РФ без получения трудового патента, а их документы, в том числе вoдительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных