Роспотребнадзор заявил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder

«В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть Kinder с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции», — говорится в сообщении. Ведомство также опубликовало список продукции Kinder, в которой была найдена бактерия. Туда вошли Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack. Роспотребнадзор заверил, что принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции.