Газета
Общество

Роспотребнадзор заявил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder

Ведомости

Роспотребнадзор получил информацию об обнаружении бактерии сальмонелла в некоторых образцах продукции под брендом Kinder, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. 

«В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть Kinder с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции», — говорится в сообщении. Ведомство также опубликовало список продукции Kinder, в которой была найдена бактерия. Туда вошли Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack. Роспотребнадзор заверил, что принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции.

5 апреля управление пищевых продуктов Швеции сообщило о выявлении четырех случаев заражения сальмонеллой, связанных с шоколадом Kinder. Все продукты со следами бактерий производятся на одном и том же заводе в Бельгии. «Управление внимательно следит за этим вопросом. Мы пока не знаем, в каком количестве и могла ли продукция бельгийской фабрики быть на шведском рынке. Мы ожидаем узнать больше в ближайшее время», — пояснил координатор ведомства по инфекционному контролю Матс Линдблад.

Всего в Европе было обнаружено 125 случаев заражения, которые могут быть связаны с отравлением шоколадом, сообщало агентство Reuters. Помимо Швеции они были выявлены в Британии, Ирландии и Бельгии, а также во Франции и Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных