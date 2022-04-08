На МКС отправился первый коммерческий рейс
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с кораблем Crew Dragon отправилась на Международную космическую станцию, сообщает «РИА Новости». На борту корабля находится экипаж туристов.
«Это первый полностью коммерческий рейс на МКС», — заявил представитель SpaceX.
Оператором полета является компания Axiom Space. В экипаж корабля вошли бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Они проведут на МКС около недели.