На МКС отправился первый коммерческий рейс

Оператором полета является компания Axiom Space. В экипаж корабля вошли бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Они проведут на МКС около недели.