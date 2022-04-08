Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на лето 2023 года
Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 г. в Завидово Тверской области, перенесен на 2023 г. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фестиваля.
«Фестиваль «Нашествие» перенесен на 2023 г. Приобретенные билеты действительны», — отмечается в сообщении. Причины переноса в сообщении не указаны.
Это третий раз подряд, когда организаторы переносят проведение фестиваля. В 2020-2021 гг. организаторы переносили проведение фестиваля из-за пандемии коронавируса и соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.
«Нашествие» проводится в России с 1999 г. по случаю первой годовщины открытия «Нашего Радио». В разные годы там выступали Земфира, группа «Сплин», «Агата Кристи», «Чайф», «Океан Эльзы», «Ария», «Би-2» и др.