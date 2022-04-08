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Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на лето 2023 года

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Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти с 29 по 31 июля 2022 г. в Завидово Тверской области, перенесен на 2023 г. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фестиваля.

«Фестиваль «Нашествие» перенесен на 2023 г. Приобретенные билеты действительны», — отмечается в сообщении. Причины переноса в сообщении не указаны. 

Это третий раз подряд, когда организаторы переносят проведение фестиваля. В 2020-2021 гг. организаторы переносили проведение фестиваля из-за пандемии коронавируса и соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

«Нашествие» проводится в России с 1999 г. по случаю первой годовщины открытия «Нашего Радио». В разные годы там выступали Земфира, группа «Сплин», «Агата Кристи», «Чайф», «Океан Эльзы», «Ария», «Би-2» и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных