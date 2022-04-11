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Общество

Дания и Швеция возобновили выдачу туристических виз россиянам

Ведомости

Дания возобновила оформление и выдачу виз россиянам, в том числе туристических. Об этом говорится в сообщении официального визового оператора Дании VFS Global.

«Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней[…] в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией[…] Подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет», — следует из сообщения.

Кроме того, власти Дании отменили антиковидные ограничения для въезда в страну: теперь не нужно предоставлять ПЦР-тест и находиться на самоизоляции в первые дни поездки. В посольстве Дании в Москве также напомнили об ограничениях работы платежных систем Visa и Mastercard с российскими банками и рекомендовали заранее покупать наличную валюту перед поездкой.

С 1 апреля Швеция сняла все антиковидные ограничения для въезда в страну: отменяются обязательные требования по предъявлению ПЦР-теста, сертификата о вакцинации, а также самоизоляции. Власти Швеции также возобновили оформление выдачи виз россиянам, в том числе туристических. Можно подать заявление на визу за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных