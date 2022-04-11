Дания и Швеция возобновили выдачу туристических виз россиянам

С 1 апреля Швеция сняла все антиковидные ограничения для въезда в страну: отменяются обязательные требования по предъявлению ПЦР-теста, сертификата о вакцинации, а также самоизоляции. Власти Швеции также возобновили оформление выдачи виз россиянам, в том числе туристических. Можно подать заявление на визу за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней.