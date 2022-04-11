Дания и Швеция возобновили выдачу туристических виз россиянам
Дания возобновила оформление и выдачу виз россиянам, в том числе туристических. Об этом говорится в сообщении официального визового оператора Дании VFS Global.
«Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней[…] в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией[…] Подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет», — следует из сообщения.
Кроме того, власти Дании отменили антиковидные ограничения для въезда в страну: теперь не нужно предоставлять ПЦР-тест и находиться на самоизоляции в первые дни поездки. В посольстве Дании в Москве также напомнили об ограничениях работы платежных систем Visa и Mastercard с российскими банками и рекомендовали заранее покупать наличную валюту перед поездкой.
С 1 апреля Швеция сняла все антиковидные ограничения для въезда в страну: отменяются обязательные требования по предъявлению ПЦР-теста, сертификата о вакцинации, а также самоизоляции. Власти Швеции также возобновили оформление выдачи виз россиянам, в том числе туристических. Можно подать заявление на визу за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней.