Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств

4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что у российских регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Она также анонсировала создание специальной системы для контроля доступности препаратов в режиме онлайн — к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава по клиническим профилям. Специалисты будут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри конкретного субъекта, так и по стране в целом.