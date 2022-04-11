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Общество

Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств

Ведомости

В результате нарушения логистических цепочек и внешнего давления на Россию могут возникнуть сложности с доставкой лекарств, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с доставкой. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», — сказал Мишустин в ходе совещания правительства.

По его словам, российские власти запускают специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибуторов этой продукции и аптечных сетей. «Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии», — подчеркнул премьер. Для предприятий ставка составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2%.

Помимо этого, правительство упростило и ускорило процедуру регистрации лекарств, а также разрешило ввоз и продажу зарегистрированных препаратов в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах. Такая мера позволит быстрее выводить медикаменты на российский рынок, отметил Мишустин.

4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что у российских регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Она также анонсировала создание специальной системы для контроля доступности препаратов в режиме онлайн — к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава по клиническим профилям. Специалисты будут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри конкретного субъекта, так и по стране в целом.

В середине марта российские врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, следовало из опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных