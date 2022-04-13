В Госдуме предложили ограничить использование дорожных камер

По словам Кильдюшкина, в документе предлагается ввести перечень мест для установки камер, описать процедуру их размещения и дать право правительству устанавливать требования к камерам. Как выяснило издание, в закон об автодорогах и дорожной деятельности планируется добавить главу с требованиями к дорожным камерам, их размещению и применению. В законопроекте предлагается разрешить устанавливать камеры в точках, определенных по итогам аудита безопасности движения, и на аварийно опасных участках дорог. Также камеры можно будет использовать на выделенных полосах, перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки и на пешеходных переходах.