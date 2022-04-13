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Общество

В Госдуме предложили ограничить использование дорожных камер

Ведомости

Комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект, в котором предлагается установить основания и условия применения комплексов автоматической фиксации нарушений на дорогах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление представителя Минтранса Романа Кильдюшкина на круглом столе в Общественной палате. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в 2018 г. и ко второму чтению был дополнен.

По словам Кильдюшкина, в документе предлагается ввести перечень мест для установки камер, описать процедуру их размещения и дать право правительству устанавливать требования к камерам. Как выяснило издание, в закон об автодорогах и дорожной деятельности планируется добавить главу с требованиями к дорожным камерам, их размещению и применению. В законопроекте предлагается разрешить устанавливать камеры в точках, определенных по итогам аудита безопасности движения, и на аварийно опасных участках дорог. Также камеры можно будет использовать на выделенных полосах, перекрестках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки и на пешеходных переходах.

Передвижные камеры предлагается разрешить устанавливать на ограниченный срок, например, до окончания дорожных работ. Также их нельзя будет перемещать в процессе работы. Согласовывать место установки камер должны будут владелец дороги, региональный минтранс и ГИБДД. Зона контроля камер должна будет начинаться не раньше чем через 100 м после въезда в населенный пункт.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 марта 2023 г. Места уже установленных камер в течение года после этого нужно будет «подтвердить» аудитом безопасности движения или в ГИБДД, иначе их отключат. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных