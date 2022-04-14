Газета
Общество

РБК: в суды поступило более 600 административных дел о дискредитации армии

Ведомости

С момента появления в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ст. 20.3.3 о дискредитации Вооруженных сил России суды зарегистрировали 610 дел по данной статье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ГАС «Правосудие» за период с 4 марта по 11 апреля.

Из них российские суды уже вынесли 334 постановления о назначении административного наказания и лишь по трем прекратили производство. 176 дел ожидают рассмотрения судами, 80 дел, по которым уже было вынесено решение, обжалованы в апелляционных инстанциях.

Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП предусматривает наказание за публичные действия в виде штрафа для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. По ч. 2 данной статьи, если дискредитация сопровождается призывами к несанкционированным митингам, а также создает угрозу причинения вреда, нарушения общественного порядка или помехи для инфраструктуры и кредитных организаций, то штрафы для граждан – от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб.

Лидером среди регионов по количеству таких административных дел стала Калининградская область: в суды региона поступило 77 дел. По 53 делам суды уже вынесли постановление о назначении административного наказания, сообщили изданию в пресс-службе Калининградского областного суда.

Вторым регионом по количеству таких дел стал Санкт-Петербург. В суды города поступило на рассмотрение 55 дел, из низ 33 рассмотренных. Тройку лидеров замыкает республика Крым: в суды поступило 37 дел.

По данной статье за чуть больше месяца были оштрафованы несколько политиков, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, главы Гагаринского и Ломоносовского районов Москвы Елена Русакова и Гордей Нефедов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных