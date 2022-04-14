РБК: в суды поступило более 600 административных дел о дискредитации армии
Из них российские суды уже вынесли 334 постановления о назначении административного наказания и лишь по трем прекратили производство. 176 дел ожидают рассмотрения судами, 80 дел, по которым уже было вынесено решение, обжалованы в апелляционных инстанциях.
Ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП предусматривает наказание за публичные действия в виде штрафа для граждан от 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юрлиц – от 300 000 до 500 000 руб. По ч. 2 данной статьи, если дискредитация сопровождается призывами к несанкционированным митингам, а также создает угрозу причинения вреда, нарушения общественного порядка или помехи для инфраструктуры и кредитных организаций, то штрафы для граждан – от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб.
Лидером среди регионов по количеству таких административных дел стала Калининградская область: в суды региона поступило 77 дел. По 53 делам суды уже вынесли постановление о назначении административного наказания, сообщили изданию в пресс-службе Калининградского областного суда.
Вторым регионом по количеству таких дел стал Санкт-Петербург. В суды города поступило на рассмотрение 55 дел, из низ 33 рассмотренных. Тройку лидеров замыкает республика Крым: в суды поступило 37 дел.
По данной статье за чуть больше месяца были оштрафованы несколько политиков, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, главы Гагаринского и Ломоносовского районов Москвы Елена Русакова и Гордей Нефедов.