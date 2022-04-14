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ФНС больше не принимает электронные письма с почтовых сервисов США и ЕС

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России перестала принимать электронные письма с доменов США и Евросоюза, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован», — говорится в сообщении. Решение принято по рекомендации ФСТЭК с целью защитить почтовый сервис ФНС от «внешнего негативного влияния», включая компьютерные атаки и вредоносные программы.

Отмечается, что запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов введен и в других гоорганах. ФНС советует налогоплательщикам проверить адрес своей электронной почты перед отправкой обращений в службу и отправлять письма только с российских доменов (.ru, .su) или доменов тех стран, которые не попали под блокировку.

Накануне аналогичное заявление сделали в УФНС по Республике Крым. Там уточнили, что под ограничения попали домены .li, .com, .us, .net, .org, .gov, .mil, .gb, .uk, .at, .be, .bg, .hu, .de, .dk, .ie, .es, .it, .cy, .lv, .lt, .lu, .mt, .nl, .pl, .pt, .ro, .sk, .si, .fi, .fr, .hr, .cz, .se, .ee, .ua, .ch.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных