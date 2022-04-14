ФНС больше не принимает электронные письма с почтовых сервисов США и ЕС

Отмечается, что запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов введен и в других гоорганах. ФНС советует налогоплательщикам проверить адрес своей электронной почты перед отправкой обращений в службу и отправлять письма только с российских доменов (.ru, .su) или доменов тех стран, которые не попали под блокировку.