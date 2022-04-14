ФНС больше не принимает электронные письма с почтовых сервисов США и ЕС
Федеральная налоговая служба (ФНС) России перестала принимать электронные письма с доменов США и Евросоюза, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован», — говорится в сообщении. Решение принято по рекомендации ФСТЭК с целью защитить почтовый сервис ФНС от «внешнего негативного влияния», включая компьютерные атаки и вредоносные программы.
Отмечается, что запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов введен и в других гоорганах. ФНС советует налогоплательщикам проверить адрес своей электронной почты перед отправкой обращений в службу и отправлять письма только с российских доменов (.ru, .su) или доменов тех стран, которые не попали под блокировку.
Накануне аналогичное заявление сделали в УФНС по Республике Крым. Там уточнили, что под ограничения попали домены .li, .com, .us, .net, .org, .gov, .mil, .gb, .uk, .at, .be, .bg, .hu, .de, .dk, .ie, .es, .it, .cy, .lv, .lt, .lu, .mt, .nl, .pl, .pt, .ro, .sk, .si, .fi, .fr, .hr, .cz, .se, .ee, .ua, .ch.