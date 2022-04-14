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ФСБ сообщила о задержании в Крыму участника боевых действий против ВС России

Ведомости

Участника украинского вооруженного формирования и боевых действий против Вооруженных сил России задержали при въезде в Крым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

«В конце марта иностранец вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, попытался въехать на территорию РФ. При пересечении границы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ совместно с пограничного управления ФСБ России по республике Крым», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный житель Мариуполя вступил в ряды «незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины» 24 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело, статья об участии в незаконном вооруженном формировании предполагает до 15 лет колонии. В данный момент следствие устанавливает причастность задержанного к «иным преступлениям в отношении граждан РФ».

4 апреля ФСБ заявила о задержании в Крыму сторонника украинских неонацистов, который был причастен к хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ. 31 марта управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Силовики задержали его при попытке выехать на Украину, чтобы организовать контакты, «способные нанести ущерб безопасности России». Задержанный подозревается в госизмене и шпионаже.

За день до этого ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», которые действовали в 23 российских регионах. Сотрудники ведомства изъяли у них гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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