ФСБ сообщила о задержании в Крыму участника боевых действий против ВС России
Участника украинского вооруженного формирования и боевых действий против Вооруженных сил России задержали при въезде в Крым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
«В конце марта иностранец вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, попытался въехать на территорию РФ. При пересечении границы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ совместно с пограничного управления ФСБ России по республике Крым», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный житель Мариуполя вступил в ряды «незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины» 24 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело, статья об участии в незаконном вооруженном формировании предполагает до 15 лет колонии. В данный момент следствие устанавливает причастность задержанного к «иным преступлениям в отношении граждан РФ».
4 апреля ФСБ заявила о задержании в Крыму сторонника украинских неонацистов, который был причастен к хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ. 31 марта управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Силовики задержали его при попытке выехать на Украину, чтобы организовать контакты, «способные нанести ущерб безопасности России». Задержанный подозревается в госизмене и шпионаже.
За день до этого ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», которые действовали в 23 российских регионах. Сотрудники ведомства изъяли у них гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие.