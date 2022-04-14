ФСБ сообщила о задержании в Крыму участника боевых действий против ВС России

4 апреля ФСБ заявила о задержании в Крыму сторонника украинских неонацистов, который был причастен к хранению взрывных устройств и взрывчатых веществ. 31 марта управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Силовики задержали его при попытке выехать на Украину, чтобы организовать контакты, «способные нанести ущерб безопасности России». Задержанный подозревается в госизмене и шпионаже.