Глава Белгородской области заявил об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском городском округе со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал.
«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — сказал глава региона.
По его словам, жителей двух сел — Безымено и Сподарюшино — эвакуировали. Оба населенных пункта находятся под дополнительной охраной.
Ранее сегодня пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области. В это время на территории пункта было 30 беженцев с Украины. Два автомобиля беженцев получили повреждения.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 14 апреля сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России. Ранения разной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 г. рождения, добавили в СК.