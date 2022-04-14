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Глава Белгородской области заявил об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском городском округе со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — сказал глава региона.

По его словам, жителей двух сел — Безымено и Сподарюшино — эвакуировали. Оба населенных пункта находятся под дополнительной охраной.

Ранее сегодня пресс-служба погрануправления ФСБ сообщила, что ВСУ обстреляли пропускной пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области. В это время на территории пункта было 30 беженцев с Украины. Два автомобиля беженцев получили повреждения.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 14 апреля сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России. Ранения разной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 г. рождения, добавили в СК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных