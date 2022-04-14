Глава Белгородской области заявил об обстреле села Сподарюшино со стороны Украины

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 14 апреля сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России. Ранения разной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребенок 2020 г. рождения, добавили в СК.