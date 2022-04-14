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Пограничники Белоруссии сбили летевший из Литвы квадрокоптер

Ведомости

Белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой, который направлялся из соседнего государства на территорию республики, сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел 13 апреля. «В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит», — заявила пресс-служба комитета в своем Telegram-канале.

В ведомстве ранее сообщали об обстреле белорусского пункта пропуска «Песчатка» польскими силовиками. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. «В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики», — говорилось в сообщении.

Польские силовики также пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия польской стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения, подчеркнули в ГПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных