Пограничники Белоруссии сбили летевший из Литвы квадрокоптер

В ведомстве ранее сообщали об обстреле белорусского пункта пропуска «Песчатка» польскими силовиками. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. «В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики», — говорилось в сообщении.