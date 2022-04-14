Пограничники Белоруссии сбили летевший из Литвы квадрокоптер
Белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой, который направлялся из соседнего государства на территорию республики, сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошел 13 апреля. «В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит», — заявила пресс-служба комитета в своем Telegram-канале.
В ведомстве ранее сообщали об обстреле белорусского пункта пропуска «Песчатка» польскими силовиками. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля. «В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики», — говорилось в сообщении.
Польские силовики также пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия польской стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения, подчеркнули в ГПК.