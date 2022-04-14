Число пострадавших при обстреле брянского поселка Климово возросло до восьми
В результате обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
«По оперативным данным на 18:00 мск, в результате инцидента в поселке Климово Брянской области пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы. Двое из пострадавших — ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения — в тяжелом состоянии. Состояние четверых пострадавших, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести. Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал он.
По словам помощника министра, в Брянск направили бригаду Федерального центра медицины катастроф Минздрава России с детскими нейрохирургами.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 14 апреля сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России.