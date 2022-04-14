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Число пострадавших при обстреле брянского поселка Климово возросло до восьми

Ведомости

В результате обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

«По оперативным данным на 18:00 мск, в результате инцидента в поселке Климово Брянской области пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы. Двое из пострадавших — ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения — в тяжелом состоянии. Состояние четверых пострадавших, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести. Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал он.

По словам помощника министра, в Брянск направили бригаду Федерального центра медицины катастроф Минздрава России с детскими нейрохирургами.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 14 апреля сообщили, что в Климовском районе зафиксировали два выстрела снарядами с украинской стороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что обстрел поселка Климово в Брянской области произошел в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных