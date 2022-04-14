Число пострадавших при обстреле брянского поселка Климово возросло до восьми

«По оперативным данным на 18:00 мск, в результате инцидента в поселке Климово Брянской области пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы. Двое из пострадавших — ребенок 2020 года рождения с проникающим ранением головы и женщина 1948 года рождения — в тяжелом состоянии. Состояние четверых пострадавших, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести. Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал он.