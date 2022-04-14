Глава Белгородской области заявил о втором обстреле со стороны Украины

Кроме того, сегодня в Следственном комитете сообщили об обстреле поселка Климово в Брянской области. В ведомстве отметили, что в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России, ранения разной степени тяжести получили несколько человек.