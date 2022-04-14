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Глава Белгородской области заявил о втором обстреле со стороны Украины

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины. В своем Telegram-канале он написал, что в результате инцидента есть пострадавший.

«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов», — сказал Гладков.

Пострадавшим оказался местный 37-летний житель. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. По словам главы региона, в населенном пункте объявлен режим чрезвычайной ситуации, людей вывезли за пределы села.

14 апреля Гладков сообщал об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском городском округе со стороны Украины. Тогда жителей двух сел — Безымено и Сподарюшино — также эвакуировали. Оба населенных пункта находятся под дополнительной охраной.

Кроме того, сегодня в Следственном комитете сообщили об обстреле поселка Климово в Брянской области. В ведомстве отметили, что в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России, ранения разной степени тяжести получили несколько человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных