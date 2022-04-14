Глава Белгородской области заявил о втором обстреле со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины. В своем Telegram-канале он написал, что в результате инцидента есть пострадавший.
«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов», — сказал Гладков.
Пострадавшим оказался местный 37-летний житель. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. По словам главы региона, в населенном пункте объявлен режим чрезвычайной ситуации, людей вывезли за пределы села.
14 апреля Гладков сообщал об обстреле села Сподарюшино в Грайворонском городском округе со стороны Украины. Тогда жителей двух сел — Безымено и Сподарюшино — также эвакуировали. Оба населенных пункта находятся под дополнительной охраной.
Кроме того, сегодня в Следственном комитете сообщили об обстреле поселка Климово в Брянской области. В ведомстве отметили, что в результате авиаударов двух украинских вертолетов, которые вторглись на территорию России, ранения разной степени тяжести получили несколько человек.