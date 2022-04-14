В МВД рассказали о созданных на Украине кол-центрах для телефонного терроризма

При этом в ведомстве отметили, что после начала специальной военной операции России на территории Украины количество зарегистрированных правоохранительными органами заведомо ложных сообщений об актах терроризма возросло: с 1 января по 24 февраля текущего года следственными органами МВД России возбуждено порядка 1200 уголовных дел по таким преступлениям, а в период с 24 февраля по 25 марта количество ложных сообщений о терактах составило 2172.