В МВД рассказали о созданных на Украине кол-центрах для телефонного терроризма
Вооруженные силы Украины создают сall-центры для телефонного терроризма в России, куда набирают работать людей со знанием русского языка, сообщает «МВД-медиа».
«В ходе мониторинга сети интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка», — говорится в публикации пресс-центра МВД.
При этом в ведомстве отметили, что после начала специальной военной операции России на территории Украины количество зарегистрированных правоохранительными органами заведомо ложных сообщений об актах терроризма возросло: с 1 января по 24 февраля текущего года следственными органами МВД России возбуждено порядка 1200 уголовных дел по таким преступлениям, а в период с 24 февраля по 25 марта количество ложных сообщений о терактах составило 2172.
По данными МВД России, подобная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины. Ведомство напомнило, что за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.