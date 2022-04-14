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В МВД рассказали о созданных на Украине кол-центрах для телефонного терроризма

Ведомости

Вооруженные силы Украины создают сall-центры для телефонного терроризма в России, куда набирают работать людей со знанием русского языка, сообщает «МВД-медиа».

«В ходе мониторинга сети интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка», — говорится в публикации пресс-центра МВД.

При этом в ведомстве отметили, что после начала специальной военной операции России на территории Украины количество зарегистрированных правоохранительными органами заведомо ложных сообщений об актах терроризма возросло: с 1 января по 24 февраля текущего года следственными органами МВД России возбуждено порядка 1200 уголовных дел по таким преступлениям, а в период с 24 февраля по 25 марта количество ложных сообщений о терактах составило 2172.

По данными МВД России, подобная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины. Ведомство напомнило, что за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных