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РЖД возобновит пассажирские рейсы с Монголией с 29 апреля

Ведомости

РЖД объявила о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Монголией с 29 апреля, сообщает пресс-служба компании. В расписание возвращаются поезда по маршруту Иркутск – Улан-Батор и обратно.

В РЖД напомнили, что для въезда на территорию России всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств - членов Евразийского экономического союза (ЕЭАС), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 дня до прибытия на территорию страны.

При этом все пассажиры, прибывающие в Монголию с территории России, должны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», которую получат от проводников. Работниками таможенной службы Монголии по санитарно-медицинскому надзору также проводится обязательная термометрия.

4 апреля правительство России приняло решение снять ограничения, наложенные из-за распространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами. В их число вошла и Монголия. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такое решение было принято на фоне спада заболеваемости по COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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