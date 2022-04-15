РЖД возобновит пассажирские рейсы с Монголией с 29 апреля
В РЖД напомнили, что для въезда на территорию России всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств - членов Евразийского экономического союза (ЕЭАС), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 дня до прибытия на территорию страны.
При этом все пассажиры, прибывающие в Монголию с территории России, должны заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», которую получат от проводников. Работниками таможенной службы Монголии по санитарно-медицинскому надзору также проводится обязательная термометрия.
4 апреля правительство России приняло решение снять ограничения, наложенные из-за распространения коронавируса, на авиасообщение с 52 странами. В их число вошла и Монголия. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такое решение было принято на фоне спада заболеваемости по COVID-19.