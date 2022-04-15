РЖД возобновит пассажирские рейсы с Монголией с 29 апреля

В РЖД напомнили, что для въезда на территорию России всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств - членов Евразийского экономического союза (ЕЭАС), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 дня до прибытия на территорию страны.