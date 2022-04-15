Посольство РФ опровергло перегрузку больниц Белоруссии российскими военными
Информация о том, что белорусские больницы якобы перегружены из-за российских военных, пострадавших в ходе спецоперации на Украине, не соответствует действительности, заявило посольство России в Минске. Ранее такие сообщения стали появляться в анонимных Telegram-каналах со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией».
«Обращаем внимание, что эта информация не соответствует действительности. Мы поддерживаем регулярные контакты с руководством медучреждений в граничащих с Украиной регионах Беларуси – в городах Гомель, Мозырь и Наровля. Сведениями, подтверждающими подобные слухи, в медицинских организациях не располагают», — заявили в посольстве.
Дипломаты добавили, что такие сообщения – это не подкрепленная фактами провокация со стороны недоброжелателей. По мнению посольства, такие действия «укладываются в логику масштабной кампании по демонизации России и Беларуси, которую ведут проукраинские ресурсы по методичкам и при поддержке западных кураторов». Дипломаты призвали обращаться за достоверной информацией к официальным источникам.
Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды за время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Потери украинских военных составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам, сообщили тогда же в военном ведомстве.