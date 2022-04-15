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Общество

Посольство РФ опровергло перегрузку больниц Белоруссии российскими военными

Ведомости

Информация о том, что белорусские больницы якобы перегружены из-за российских военных, пострадавших в ходе спецоперации на Украине, не соответствует действительности, заявило посольство России в Минске. Ранее такие сообщения стали появляться в анонимных Telegram-каналах со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией».

«Обращаем внимание, что эта информация не соответствует действительности. Мы поддерживаем регулярные контакты с руководством медучреждений в граничащих с Украиной регионах Беларуси – в городах Гомель, Мозырь и Наровля. Сведениями, подтверждающими подобные слухи, в медицинских организациях не располагают», — заявили в посольстве.

Дипломаты добавили, что такие сообщения – это не подкрепленная фактами провокация со стороны недоброжелателей. По мнению посольства, такие действия «укладываются в логику масштабной кампании по демонизации России и Беларуси, которую ведут проукраинские ресурсы по методичкам и при поддержке западных кураторов». Дипломаты призвали обращаться за достоверной информацией к официальным источникам.

Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды за время военной спецоперации — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Потери украинских военных составили около 14 000 человек, еще 16 000 — раненые и выбывшие из строя по другим причинам, сообщили тогда же в военном ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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