Результаты ЕГЭ можно будет узнать на портале госуслуг
Выпускники 11-х классов школ смогут узнать результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ) на портале госуслуг, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Это можно будет сделать в подразделе «Образование» раздела «Документы» или в мобильном приложении.
На портале будут доступны результаты экзаменов школьников из всех регионов. Сейчас на портал загружают результаты досрочного периода ЕГЭ. Участники основного периода также смогут узнать свои баллы на госуслугах. В Рособрнадзоре напомнили, что сервис проверки результатов ЕГЭ работает на сайте ведомства.
Досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля, заявления на досрочную сдачу экзаменов подали около 14 500 выпускников. Основной период экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля. На него зарегистрировались около 737 000 человек, в том числе 649 000 выпускников этого года.