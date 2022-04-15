Результаты ЕГЭ можно будет узнать на портале госуслуг

Досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля, заявления на досрочную сдачу экзаменов подали около 14 500 выпускников. Основной период экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля. На него зарегистрировались около 737 000 человек, в том числе 649 000 выпускников этого года.