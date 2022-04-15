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Результаты ЕГЭ можно будет узнать на портале госуслуг

Ведомости

Выпускники 11-х классов школ смогут узнать результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ) на портале госуслуг, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Это можно будет сделать в подразделе «Образование» раздела «Документы» или в мобильном приложении.

На портале будут доступны результаты экзаменов школьников из всех регионов. Сейчас на портал загружают результаты досрочного периода ЕГЭ. Участники основного периода также смогут узнать свои баллы на госуслугах. В Рособрнадзоре напомнили, что сервис проверки результатов ЕГЭ работает на сайте ведомства.

Досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 18 апреля, заявления на досрочную сдачу экзаменов подали около 14 500 выпускников. Основной период экзаменов пройдет с 26 мая по 2 июля. На него зарегистрировались около 737 000 человек, в том числе 649 000 выпускников этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных