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Медведев заявил о необходимости более тщательно контролировать поток мигрантов

Ведомости

Власти России должны принимать меры для более тщательного контроля потока мигрантов в страну, чтобы было проще получить нужную информацию о каждом иностранце, который приехал в Россию жить и работать, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране», - заявил Медведев (цитата по ТАСС). Он отметил, что современные цифровые технологии должны «помочь усовершенствовать эту работу», их нужно использовать всемерно.

Ранее Медведев предупредил о риске появления в России преступных «этнических анклавов» в местах компактного проживания мигрантов. По его мнению, правительству следует уделять больше внимания происходящему в таких районах, чтобы не допустить роста «экстремистских и террористических настроений». Кроме того, считает Медведев, необходимо сделать обязательным медосвидетельствование иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок.

В конце 2021 г. в России был принят закон о дактилоскопировании. Согласно документу, трудовые мигранты должны сдать отпечатки пальце в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Иностранцы, которые проведут в стране более 90 дней не по рабочим вопросам, должны пройти такую процедуру в течение 90 дней с момента приезда в Россию.

Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Олег Кадочников заявил, что министерство планирует взять отпечатки пальцев у 3-5 млн граждан ЕАЭС, передают «РИА Новости». Это позволит повысить качество контроля за иностранцами в России и улучшит раскрываемость преступлений, отметил Кадочников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных