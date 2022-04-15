Медведев заявил о необходимости более тщательно контролировать поток мигрантов

В конце 2021 г. в России был принят закон о дактилоскопировании. Согласно документу, трудовые мигранты должны сдать отпечатки пальце в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Иностранцы, которые проведут в стране более 90 дней не по рабочим вопросам, должны пройти такую процедуру в течение 90 дней с момента приезда в Россию.