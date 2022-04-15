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Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе

Ведомости

Потепление и улучшение погодных условий в Москве ожидается на следующей неделе после заморозков и снега в выходные, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15», — рассказал Тишковец.

Ранее сегодня он сообщил, что в выходные в Москву вернется зима: в ночь с пятницы на субботу пройдут ливневые дожди, которые после 6-7 часов утра соединятся с мокрым снегом, а в течение субботы перейдут в «чистые заряды мокрого снега без дождя». Ночью ожидается плюс 4-6 градусов, а днем в субботу – плюс 3-5. Вечером температура начнет понижаться и начнется штормовой ветер до 17 м/с.

«В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус одного-двух градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными», — добавил Тишковец. По его словам, снег будет идти до конца выходных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных