Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе
Потепление и улучшение погодных условий в Москве ожидается на следующей неделе после заморозков и снега в выходные, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс 1–плюс 6, а днем – плюс 10–плюс 15», — рассказал Тишковец.
Ранее сегодня он сообщил, что в выходные в Москву вернется зима: в ночь с пятницы на субботу пройдут ливневые дожди, которые после 6-7 часов утра соединятся с мокрым снегом, а в течение субботы перейдут в «чистые заряды мокрого снега без дождя». Ночью ожидается плюс 4-6 градусов, а днем в субботу – плюс 3-5. Вечером температура начнет понижаться и начнется штормовой ветер до 17 м/с.
«В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус одного-двух градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными», — добавил Тишковец. По его словам, снег будет идти до конца выходных.