Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе

Ранее сегодня он сообщил, что в выходные в Москву вернется зима: в ночь с пятницы на субботу пройдут ливневые дожди, которые после 6-7 часов утра соединятся с мокрым снегом, а в течение субботы перейдут в «чистые заряды мокрого снега без дождя». Ночью ожидается плюс 4-6 градусов, а днем в субботу – плюс 3-5. Вечером температура начнет понижаться и начнется штормовой ветер до 17 м/с.