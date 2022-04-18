В Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка и его семью

По предварительной версии следствия, Аваев мог убить членов своей семьи и потом и сам покончить с собой, пишет издание. Тела были обнаружены в квартире семьи на Университетском проспекте. В полицию позвонили родственники Аваева, которые в течение долгого времени не могли связаться с ними, а затем, зайдя в квартиру, обнаружили тела.