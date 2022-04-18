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В Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка и его семью

Ведомости

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту смерти бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его супруги и дочери — их тела были обнаружены в квартире на юго-западе столицы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По предварительной версии следствия, Аваев мог убить членов своей семьи и потом и сам покончить с собой, пишет издание. Тела были обнаружены в квартире семьи на Университетском проспекте. В полицию позвонили родственники Аваева, которые в течение долгого времени не могли связаться с ними, а затем, зайдя в квартиру, обнаружили тела. 

Следствие склоняется к тому, что у преступления были бытовые мотивы. По одной из версий, Аваев застрелил супругу, затем дочь, а потом покончил с собой. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме других людей не обнаружено.

В СКР квалифицировали происшедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам», — сказала она.

Прокуратура Москвы сообщила, что обстоятельства преступления выясняются. Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, на месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Позже в Telegram-канале Следственного комитета было опубликовано видео из квартиры, в которой произошло преступление. В СК уточнили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего.

«В настоящее время согласно приоритетной версии мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия», — уточнили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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