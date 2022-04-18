В Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка и его семью
Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту смерти бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его супруги и дочери — их тела были обнаружены в квартире на юго-западе столицы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
По предварительной версии следствия, Аваев мог убить членов своей семьи и потом и сам покончить с собой, пишет издание. Тела были обнаружены в квартире семьи на Университетском проспекте. В полицию позвонили родственники Аваева, которые в течение долгого времени не могли связаться с ними, а затем, зайдя в квартиру, обнаружили тела.
Следствие склоняется к тому, что у преступления были бытовые мотивы. По одной из версий, Аваев застрелил супругу, затем дочь, а потом покончил с собой. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме других людей не обнаружено.
В СКР квалифицировали происшедшее по ч. 2 ст. 105 УК — убийство двух и более лиц.
Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам», — сказала она.
Прокуратура Москвы сообщила, что обстоятельства преступления выясняются. Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, на месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.
Позже в Telegram-канале Следственного комитета было опубликовано видео из квартиры, в которой произошло преступление. В СК уточнили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего.
«В настоящее время согласно приоритетной версии мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета продолжают работу на месте происшествия», — уточнили в СК.