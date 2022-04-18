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Умер бывший глава СВР Вячеслав Трубников

Ведомости

Экс-директор российской Службы внешней разведки Вячеслав Трубников умер в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова.

«Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 г. ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Иванов.

Трубников родился в 1944 г. в Иркутске. На службу во внешнюю разведку он поступил в 1967 г. после окончания Московского государственного института международных отношений. В 1990 г. Трубников возглавил подразделение центрального аппарата разведки, а в 1992 г. стал первым заместителем руководителя СВР. В период с 1996 по 2000 г. он занимал должность директора СВР.

После ухода с поста главы СВР Трубников занял должность первого заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента РФ в странах СНГ. В период с 2004 по 2009 г. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Индии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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