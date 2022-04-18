Умер бывший глава СВР Вячеслав Трубников

Трубников родился в 1944 г. в Иркутске. На службу во внешнюю разведку он поступил в 1967 г. после окончания Московского государственного института международных отношений. В 1990 г. Трубников возглавил подразделение центрального аппарата разведки, а в 1992 г. стал первым заместителем руководителя СВР. В период с 1996 по 2000 г. он занимал должность директора СВР.