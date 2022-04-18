Умер бывший глава СВР Вячеслав Трубников
Экс-директор российской Службы внешней разведки Вячеслав Трубников умер в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова.
«Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 г. ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Иванов.
Трубников родился в 1944 г. в Иркутске. На службу во внешнюю разведку он поступил в 1967 г. после окончания Московского государственного института международных отношений. В 1990 г. Трубников возглавил подразделение центрального аппарата разведки, а в 1992 г. стал первым заместителем руководителя СВР. В период с 1996 по 2000 г. он занимал должность директора СВР.
После ухода с поста главы СВР Трубников занял должность первого заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента РФ в странах СНГ. В период с 2004 по 2009 г. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Индии.