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Общество

США анонсировали второй глобальный саммит по COVID-19

Ведомости

Второй глобальный саммит по COVID-19 состоится 12 мая в виртуальном формате, говорится в заявлении Белого дома. Организаторы встречи — США (председатель первого саммита), Белиз (председатель Карибского сообщества), Германия (председатель G7), Индонезия (председатель G20) и Сенегал (председатель Африканского союза).

Саммит призван удвоить коллективные усилия стран-участниц по прекращению «острой фазы» пандемии коронавируса, в его рамках также будет обсуждаться подготовка к решению проблем, которые могут возникнуть в сфере здравоохранения в будущем.

Появление и распространение новых вариантов коронавируса усилило потребность в выработке единой мировой стратегии, направленной на борьбу с COVID-19, заявили в Белом доме. «Вместе мы можем смягчить воздействие COVID-19 и защитить тех, кто подвергается наибольшему риску, с помощью вакцинации, тестирования и лечения, мер по минимизации сбоев в предоставлении повседневных медицинских услуг», — говорится в анонсе.  

Отмечается, что саммит также будет посвящен поддержке мер, реализуемых на национальном уровне, по решению как неотложных, так и долгосрочных задач, включая вакцинацию, тестирование и лечение, подготовку медицинских кадров, расширение доступа к медицинским услугам и др.

Первый глобальный саммит по COVID-19 прошел 22 сентября 2021 г. на полях Генеральной Ассамблеи ООН, он также проводился в онлайн-формате. В мероприятии участвовали представители более 100 стран и более 100 международных организаций, а также бизнеса, благотворительных организаций, гражданского общества и научных кругов. Президент США Джо Байден тогда объявил, что США дополнительно поставят к концу сентября 2022 г. 500 млн доз вакцины Pfizer, в результате чего общий объем пожертвованных США вакцин превысит 1,1 млн доз. Он также анонсировал выделение дополнительных $370 млн на поддержку вакцинации и доставку препаратов для прививок в другие страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных