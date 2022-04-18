США анонсировали второй глобальный саммит по COVID-19
Второй глобальный саммит по COVID-19 состоится 12 мая в виртуальном формате, говорится в заявлении Белого дома. Организаторы встречи — США (председатель первого саммита), Белиз (председатель Карибского сообщества), Германия (председатель G7), Индонезия (председатель G20) и Сенегал (председатель Африканского союза).
Саммит призван удвоить коллективные усилия стран-участниц по прекращению «острой фазы» пандемии коронавируса, в его рамках также будет обсуждаться подготовка к решению проблем, которые могут возникнуть в сфере здравоохранения в будущем.
Появление и распространение новых вариантов коронавируса усилило потребность в выработке единой мировой стратегии, направленной на борьбу с COVID-19, заявили в Белом доме. «Вместе мы можем смягчить воздействие COVID-19 и защитить тех, кто подвергается наибольшему риску, с помощью вакцинации, тестирования и лечения, мер по минимизации сбоев в предоставлении повседневных медицинских услуг», — говорится в анонсе.
Отмечается, что саммит также будет посвящен поддержке мер, реализуемых на национальном уровне, по решению как неотложных, так и долгосрочных задач, включая вакцинацию, тестирование и лечение, подготовку медицинских кадров, расширение доступа к медицинским услугам и др.
Первый глобальный саммит по COVID-19 прошел 22 сентября 2021 г. на полях Генеральной Ассамблеи ООН, он также проводился в онлайн-формате. В мероприятии участвовали представители более 100 стран и более 100 международных организаций, а также бизнеса, благотворительных организаций, гражданского общества и научных кругов. Президент США Джо Байден тогда объявил, что США дополнительно поставят к концу сентября 2022 г. 500 млн доз вакцины Pfizer, в результате чего общий объем пожертвованных США вакцин превысит 1,1 млн доз. Он также анонсировал выделение дополнительных $370 млн на поддержку вакцинации и доставку препаратов для прививок в другие страны.