США анонсировали второй глобальный саммит по COVID-19

Первый глобальный саммит по COVID-19 прошел 22 сентября 2021 г. на полях Генеральной Ассамблеи ООН, он также проводился в онлайн-формате. В мероприятии участвовали представители более 100 стран и более 100 международных организаций, а также бизнеса, благотворительных организаций, гражданского общества и научных кругов. Президент США Джо Байден тогда объявил, что США дополнительно поставят к концу сентября 2022 г. 500 млн доз вакцины Pfizer, в результате чего общий объем пожертвованных США вакцин превысит 1,1 млн доз. Он также анонсировал выделение дополнительных $370 млн на поддержку вакцинации и доставку препаратов для прививок в другие страны.