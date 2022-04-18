Умер народный артист России Леонид Хейфец

Хейфец родился в 1934 г. в Минске. В 1963 г. он окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1971-1986 гг. был режиссером Государственного академического Малого театра, в 1998-2022 гг. — Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Был лауреатом ряда государственных премий, с 1970-х также преподавал в российских театральных учебных заведениях. Среди наиболее известных театральных постановок Леонида Хейфеца — «Вишневый сад» (2000), «Кукольный дом» (1999) и «Король Лир» (1979).