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Умер народный артист России Леонид Хейфец

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Народный артист России, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец ушел из жизни на 88-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского. 

«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», — сообщил Заславский. 

Хейфец родился в 1934 г. в Минске. В 1963 г. он окончил режиссерский факультет ГИТИСа. В 1971-1986 гг. был режиссером Государственного академического Малого театра, в 1998-2022 гг. — Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Был лауреатом ряда государственных премий, с 1970-х также преподавал в российских театральных учебных заведениях. Среди наиболее известных театральных постановок Леонида Хейфеца — «Вишневый сад» (2000), «Кукольный дом» (1999) и «Король Лир» (1979).

Помимо этого Хейфец занимался интерпретацией русской классики и запомнился по фильмам «Рудин» по роману Ивана Тургенева (1970), «Обрыв» Ивана Гончарова (1973), «Вишневый сад» Антона Чехова (1976) и «Доходное место» Александра Островского (1978).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных