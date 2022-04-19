Совфед проанализирует действие статьи о госизмене

По его словам, это направление деятельности будет одним из важных в работе комиссии текущей весной. «Речь о поведении так называемой "несистемной оппозиции", а по сути, части антироссийской системы, сформированной при участии проамериканского Запада. Заметная их часть в минувшие несколько лет укрылись на Западе от российского правосудия, но при участии своих подлинных хозяев они упорно продолжают антироссийскую деятельность, содержащую, с нашей точки зрения, признаки государственной измены», — подчеркнул Климов (цитата по «РИА Новости»).