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Совфед проанализирует действие статьи о госизмене

Ведомости

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета проанализирует действие статьи о госизмене в отношении «несистемной оппозиции», «продолжающей антироссийскую деятельность за рубежом», заявил сенатор и глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, это направление деятельности будет одним из важных в работе комиссии текущей весной. «Речь о поведении так называемой "несистемной оппозиции", а по сути, части антироссийской системы, сформированной при участии проамериканского Запада. Заметная их часть в минувшие несколько лет укрылись на Западе от российского правосудия, но при участии своих подлинных хозяев они упорно продолжают антироссийскую деятельность, содержащую, с нашей точки зрения, признаки государственной измены», — подчеркнул Климов (цитата по «РИА Новости»).

Климов заявил, что планирует проанализировать перспективы оценки работы против России «бежавших из нее фигурантов вполне конкретных административных и уголовных дел». Климов отметил, что в этом случае речь идет о российских гражданах, которые «оказывали и продолжают оказывать финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь иностранным государствам или международным компаниям, деятельность которых направлена против безопасности России». Наказание по статье о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных