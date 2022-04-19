Совфед проанализирует действие статьи о госизмене
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета проанализирует действие статьи о госизмене в отношении «несистемной оппозиции», «продолжающей антироссийскую деятельность за рубежом», заявил сенатор и глава комиссии Андрей Климов.
По его словам, это направление деятельности будет одним из важных в работе комиссии текущей весной. «Речь о поведении так называемой "несистемной оппозиции", а по сути, части антироссийской системы, сформированной при участии проамериканского Запада. Заметная их часть в минувшие несколько лет укрылись на Западе от российского правосудия, но при участии своих подлинных хозяев они упорно продолжают антироссийскую деятельность, содержащую, с нашей точки зрения, признаки государственной измены», — подчеркнул Климов (цитата по «РИА Новости»).
Климов заявил, что планирует проанализировать перспективы оценки работы против России «бежавших из нее фигурантов вполне конкретных административных и уголовных дел». Климов отметил, что в этом случае речь идет о российских гражданах, которые «оказывали и продолжают оказывать финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь иностранным государствам или международным компаниям, деятельность которых направлена против безопасности России». Наказание по статье о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет колонии.