Генпрокуратура напомнила россиянам об уголовной ответственности за госизмену
Оказание финансовой, консультационной и другой помощи иностранным государствам и организациям в деятельности против безопасности России влечет за собой уголовную ответственность, сообщила Генеральная прокуратура России.
В ведомстве напомнили, что Вооруженные силы России проводят «специальную операцию по защите ДНР и ЛНР».
«Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.
Совершение преступления наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Генпрокуратура даст оценку каждому факту оказания помощи другой стране в деятельности против России.
Ранее Генпрокуратура сообщила о принятии мер против «распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР». Ведомство предупредило, что через Роскомнадзор будет требовать внесудебной блокировки недостоверной информации.
21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе.
Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.