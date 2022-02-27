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Генпрокуратура напомнила россиянам об уголовной ответственности за госизмену

Ведомости

Оказание финансовой, консультационной и другой помощи иностранным государствам и организациям в деятельности против безопасности России влечет за собой уголовную ответственность, сообщила Генеральная прокуратура России.  

В ведомстве напомнили, что Вооруженные силы России проводят «специальную операцию по защите ДНР и ЛНР».

«Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении.

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Совершение преступления наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Генпрокуратура даст оценку каждому факту оказания помощи другой стране в деятельности против России.

Ранее Генпрокуратура сообщила о принятии мер против «распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР». Ведомство предупредило, что через Роскомнадзор будет требовать внесудебной блокировки недостоверной информации.

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе.

Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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