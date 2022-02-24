РКН призвал СМИ ссылаться на российские источники при освещении конфликта на Украине

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.