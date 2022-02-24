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РКН призвал СМИ ссылаться на российские источники при освещении конфликта на Украине

Ведомости

Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления, говорится в сообщении ведомства.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что «распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа на сумму до 5 млн руб.».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции, что было необходимо для защиты людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По его словам, о военной помощи Россию попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Москва признала 21 февраля.

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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