РКН призвал СМИ ссылаться на российские источники при освещении конфликта на Украине
Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления, говорится в сообщении ведомства.
«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — заявили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что «распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа на сумму до 5 млн руб.».
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции, что было необходимо для защиты людей, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По его словам, о военной помощи Россию попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Москва признала 21 февраля.
В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.