Газета
Общество

Минпросвещения добавит информацию о спецоперации на Украине в учебники истории

Ведомости

События в рамках спецоперации России на Украине добавят в учебники по истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

«Конечно, дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией», — сообщил Кравцов (цитата по ТАСС).

Также министр рассказал, что историческое образование в школах должно начинаться с первого класса, однако речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах. «Их можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир», изучать историю своей семьи, своего региона, можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки», — пояснил Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопросы по спецоперации на Украине добавят в задания ЕГЭ по истории, однако в этом году их на экзамене не будет. Музаев пояснил, что демоверсии ЕГЭ по всем предметам утверждают и публикуют в сентябре, после чего их уже не меняют на предстоящий учебный год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных