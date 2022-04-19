Минпросвещения добавит информацию о спецоперации на Украине в учебники истории

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопросы по спецоперации на Украине добавят в задания ЕГЭ по истории, однако в этом году их на экзамене не будет. Музаев пояснил, что демоверсии ЕГЭ по всем предметам утверждают и публикуют в сентябре, после чего их уже не меняют на предстоящий учебный год.