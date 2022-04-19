Минпросвещения добавит информацию о спецоперации на Украине в учебники истории
События в рамках спецоперации России на Украине добавят в учебники по истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».
«Конечно, дополним учебники истории, программы по истории теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией», — сообщил Кравцов (цитата по ТАСС).
Также министр рассказал, что историческое образование в школах должно начинаться с первого класса, однако речь идет не об уроках истории, а о просветительских программах. «Их можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир», изучать историю своей семьи, своего региона, можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки», — пояснил Кравцов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что вопросы по спецоперации на Украине добавят в задания ЕГЭ по истории, однако в этом году их на экзамене не будет. Музаев пояснил, что демоверсии ЕГЭ по всем предметам утверждают и публикуют в сентябре, после чего их уже не меняют на предстоящий учебный год.