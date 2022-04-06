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Рособрнадзор допустил включение в ЕГЭ вопросов по спецоперации на Украине

Ведомости

Вопросы по спецоперации России на Украине могут появиться в Едином госэкзамене (ЕГЭ) в будущем, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Они появятся, наверное, в будущем, в этом году все задания сформированы, они отредактированны», — заявил Музаев (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что демоверсии заданий к экзаменам были опубликованы в сентябре прошлого года. Музаев пояснил, что ведомство не меняет правила во время подготовки к экзаменам. «В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться, мы помним Крымскую весну 2014 г., у нас тоже появились задания по предмету история, посвященные этим событиям», — добавил он.

Ранее власти России поддержали серию лекций о спецоперации на Украине в вузах. 14 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прочел такую лекцию в РГГУ, а 24 марта – в СПбГУ. «Россия отстаивает свое право на создание такой жизни, какую считает правильной. Наши солдаты и офицеры бьются и погибают там за нашу с вами в будущем полноценную жизнь», – заявил Фадеев на лекции в РГГУ.

В Минпросвещения рассказали, что 3 марта 5 млн российских школьников посмотрели видеоурок «Защитники мира» о причинах спецоперации на Украине. Урок для учеников 6–11 классов был подготовлен Институтом воспитания РАО в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование», который курирует Минпросвещения.

Ранее по теме: Лекции про военную спецоперацию дошли до вузов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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