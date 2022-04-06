Рособрнадзор допустил включение в ЕГЭ вопросов по спецоперации на Украине

Он отметил, что демоверсии заданий к экзаменам были опубликованы в сентябре прошлого года. Музаев пояснил, что ведомство не меняет правила во время подготовки к экзаменам. «В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться, мы помним Крымскую весну 2014 г., у нас тоже появились задания по предмету история, посвященные этим событиям», — добавил он.