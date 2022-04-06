Рособрнадзор допустил включение в ЕГЭ вопросов по спецоперации на Украине
Вопросы по спецоперации России на Украине могут появиться в Едином госэкзамене (ЕГЭ) в будущем, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Они появятся, наверное, в будущем, в этом году все задания сформированы, они отредактированны», — заявил Музаев (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что демоверсии заданий к экзаменам были опубликованы в сентябре прошлого года. Музаев пояснил, что ведомство не меняет правила во время подготовки к экзаменам. «В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться, мы помним Крымскую весну 2014 г., у нас тоже появились задания по предмету история, посвященные этим событиям», — добавил он.
Ранее власти России поддержали серию лекций о спецоперации на Украине в вузах. 14 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прочел такую лекцию в РГГУ, а 24 марта – в СПбГУ. «Россия отстаивает свое право на создание такой жизни, какую считает правильной. Наши солдаты и офицеры бьются и погибают там за нашу с вами в будущем полноценную жизнь», – заявил Фадеев на лекции в РГГУ.
В Минпросвещения рассказали, что 3 марта 5 млн российских школьников посмотрели видеоурок «Защитники мира» о причинах спецоперации на Украине. Урок для учеников 6–11 классов был подготовлен Институтом воспитания РАО в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование», который курирует Минпросвещения.