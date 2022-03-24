Лекции про военную спецоперацию дошли до вузов

Лекции про военную спецоперацию дошли до вузовГлава СПЧ рассказал в СПбГУ о ее причинах
Депутаты Госдумы и чиновники поддержали серию лекций о ситуации на Украине в вузах. 24 марта в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) выступил председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ), советник главы государства Валерий Фадеев, а 14 марта его слушали студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).
«Россия отстаивает свое право на создание такой жизни, какую считает правильной. Наши солдаты и офицеры бьются и погибают там за нашу с вами в будущем полноценную жизнь», – цитирует слова Фадеева со встречи в РГГУ пресс-служба СПЧ. Он пояснил, что линия стратегической обороны России подошла к нашим границам и это недопустимо, так как в этом случае наша «система ПВО не сможет сбить ракеты противника».