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Лекции про военную спецоперацию дошли до вузов

Глава СПЧ рассказал в СПбГУ о ее причинах
Анастасия Курилова Марина Царева Екатерина Гробман
21 марта министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с ректорами сообщил, что «в вузах должна быть на высоком уровне организована воспитательная работа» / Донат Сорокин / ТАСС

Депутаты Госдумы и чиновники поддержали серию лекций о ситуации на Украине в вузах. 24 марта в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) выступил председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ), советник главы государства Валерий Фадеев, а 14 марта его слушали студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Россия отстаивает свое право на создание такой жизни, какую считает правильной. Наши солдаты и офицеры бьются и погибают там за нашу с вами в будущем полноценную жизнь», – цитирует слова Фадеева со встречи в РГГУ пресс-служба СПЧ. Он пояснил, что линия стратегической обороны России подошла к нашим границам и это недопустимо, так как в этом случае наша «система ПВО не сможет сбить ракеты противника».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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