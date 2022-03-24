Лекции про военную спецоперацию дошли до вузов

«Россия отстаивает свое право на создание такой жизни, какую считает правильной. Наши солдаты и офицеры бьются и погибают там за нашу с вами в будущем полноценную жизнь», – цитирует слова Фадеева со встречи в РГГУ пресс-служба СПЧ. Он пояснил, что линия стратегической обороны России подошла к нашим границам и это недопустимо, так как в этом случае наша «система ПВО не сможет сбить ракеты противника».