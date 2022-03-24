Россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине

Россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на УкраинеТакой вывод следует из последнего опроса ВЦИОМа
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что с начала военной спецоперации на Украине число поддерживающих ее россиян выросло, причем довольно существенно. 25 февраля, на следующий день после ее начала, о поддержке говорили 65% опрошенных ВЦИОМом россиян, 17 марта – уже 74%. Скорее не поддерживали – соответственно 25 и 17%. В начале затруднялись дать ответ 10%, а в марте – 9%.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что данные ВЦИОМа релевантны: патриотическая волна, объясняет эксперт, естественна, когда начинается конфликт и создается «эффект сплочения вокруг флага»: в дихотомии «свои – чужие» люди поддерживают своих. Кроме того, продолжает Макаркин, еще рано говорить о том, что осложнившаяся экономическая ситуация является раздражающим фактором для людей, тем более в весенние месяцы.
Представление о целях военной спецоперации сформировалось и остается практически неизменным на протяжении последних недель, следует из данных ВЦИОМа.
46% респондентов верят, что основная цель спецоперации – «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории». 19% полагают, что цель в «изменении политического курса Украины, очищении ее от нацистов». О намерении защитить население ДНР и ЛНР – 18%. 5% опрошенных назвали целью присоединение Украины к России. Сообщая о начале спецоперации, президент Владимир Путин 24 февраля говорил, что таких целей нет.
Респонденты ВЦИОМа также оценили эффективность правительственных мер для снижения негативного эффекта от санкций, наложенных на Россию из-за развернутой спецоперации. 61% опрошенных верит, что они помогут. Скептически настроены 24%, 15% ответить затруднились.
«Санкции почувствовало на себе меньшинство – те, кто планировал выехать за границу или работал в западных компаниях, – отмечает Макаркин. – Да, наблюдается активная закупка продовольствия, но это не похоже на конец 80-х: ассортимент уменьшился, но реального дефицита нет».
ВЦИОМ фиксирует снижение протестных настроений, во всяком случае желания выйти на митинг. На вопрос о том, «вероятны ли в вашем населенном пункте массовые акции протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод» (стандартная формулировка социологов), утвердительно ответили лишь 18%. В марте 2021 г. такую возможность допускали 28% россиян. Готовы принять участие в акциях, согласно ВЦИОМу, лишь 10% (в марте 2021 г. – 16%).
Опросы показывают «ровно то, что люди готовы говорить о себе публично», отмечает социолог Денис Волков.