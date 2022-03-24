Россияне стали активнее поддерживать спецоперацию на Украине

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что данные ВЦИОМа релевантны: патриотическая волна, объясняет эксперт, естественна, когда начинается конфликт и создается «эффект сплочения вокруг флага»: в дихотомии «свои – чужие» люди поддерживают своих. Кроме того, продолжает Макаркин, еще рано говорить о том, что осложнившаяся экономическая ситуация является раздражающим фактором для людей, тем более в весенние месяцы.