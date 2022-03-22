Концерт в «Лужниках» 18 марта смотрел каждый пятый россиянин

Такие показатели по просмотрам объясняются в том числе большим количеством телеканалов, которые присоединились к трансляции мероприятия. Всего в своем эфире концерт показали 17 телеканалов, в числе которых оказались не только те, которые обычно показывают крупные события, т. е. «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24» (входят в холдинг ВГТРК), НТВ (входит в холдинг «Газпром-медиа»), ТВЦ и т. д., но и развлекательные каналы – СТС и «Домашний» (входят в «Национальную медиа группу»), а также ТНТ, ТВ3, «Пятница!», развлекательный 2х2 и спортивный «Матч ТВ» (входят в «Газпром-медиа»).