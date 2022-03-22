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Концерт в «Лужниках» 18 марта смотрел каждый пятый россиянин

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Екатерина Гробман Мария Истомина Анна Нараева
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Концерт-митинг, посвященный восьмилетию присоединения Крыма к России, который прошел 18 марта в «Лужниках», хотя бы одну минуту в эфире транслировавших его телеканалов посмотрел каждый пятый россиянин (охват 20,7%), следует из данных исследовательской компании Mediascope. Эти измерения учитывают россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 000 человек. Среди зрителей, находившихся в этот момент у экрана (доля трансляции), концерт смотрели почти 70%.

Такие показатели по просмотрам объясняются в том числе большим количеством телеканалов, которые присоединились к трансляции мероприятия. Всего в своем эфире концерт показали 17 телеканалов, в числе которых оказались не только те, которые обычно показывают крупные события, т. е. «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24» (входят в холдинг ВГТРК), НТВ (входит в холдинг «Газпром-медиа»), ТВЦ и т. д., но и развлекательные каналы – СТС и «Домашний» (входят в «Национальную медиа группу»), а также ТНТ, ТВ3, «Пятница!», развлекательный 2х2 и спортивный «Матч ТВ» (входят в «Газпром-медиа»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных