В России могут запустить пилотные проекты типовой малоэтажной застройки
В 14 регионах России могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Такое предложение в минстрой направил общественный совет при ведомстве и Российский союз строителей (РСС), сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.
Предполагается, что девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов. Как пояснил изданию член рабочей группы РСС Олег Бетин, среди проектов типовой малоэтажной застройки — деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и другие малоэтажные жилые дома. Также есть проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами и инфраструктурой.
Среди регионов, где предлагается запустить пилотный проект — Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский край, Крым и другие.
В январе президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В феврале ВТБ, Сбербанк и другие кредитные организации сообщили о росте кредитования на ИЖС. Так, у Сбербанка этот показатель вырос на 80%. По данным ВТБ, в целом в 2021 г. был зафиксирован рекорд по выдаче ипотечных ссуд в России — 5,69 трлн руб.