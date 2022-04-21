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В России могут запустить пилотные проекты типовой малоэтажной застройки

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В 14 регионах России могут запустить пилотные проекты по комплексной малоэтажной застройке. Такое предложение в минстрой направил общественный совет при ведомстве и Российский союз строителей (РСС), сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Предполагается, что девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструктивных элементов. Как пояснил изданию член рабочей группы РСС Олег Бетин, среди проектов типовой малоэтажной застройки — деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и другие малоэтажные жилые дома. Также есть проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами и инфраструктурой.

Среди регионов, где предлагается запустить пилотный проект — Московская и Ленинградская области, Алтайский и Краснодарский край, Крым и другие.

В январе президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В феврале ВТБ, Сбербанк и другие кредитные организации сообщили о росте кредитования на ИЖС. Так, у Сбербанка этот показатель вырос на 80%. По данным ВТБ, в целом в 2021 г. был зафиксирован рекорд по выдаче ипотечных ссуд в России — 5,69 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных