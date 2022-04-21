В России могут запустить пилотные проекты типовой малоэтажной застройки

В январе президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В феврале ВТБ, Сбербанк и другие кредитные организации сообщили о росте кредитования на ИЖС. Так, у Сбербанка этот показатель вырос на 80%. По данным ВТБ, в целом в 2021 г. был зафиксирован рекорд по выдаче ипотечных ссуд в России — 5,69 трлн руб.