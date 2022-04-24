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Синоптик предупредил о заморозках в Центральной России в конце апреля

Ведомости

В Центральную Россию на следующей неделе вернутся снег и заморозки, в ночь на четверг воздух остынет до -2…+3 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Начало недели при этом будет теплым — днем ожидается до +13…+18 градусов.

По данным синоптика, с середины недели температура воздуха будет на 6-7 ниже положенной нормы. Днем в четверг ожидается не выше +2…+7 градусов. 

«Это многолетние показатели конца марта - начала апреля, вместе с небольшим очаговым дождем с неба кое-где может срываться и символический мокрый снег, но без формирования снежного покрова», — отмечает Тишковец.

К пятнице похолодание усилится до -4…+1 градусов ночью, днем синоптик прогнозирует +6…+11 градусов. В выходные в Центральной России потеплеет, однако придут дожди, заключил Тишковец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных