Синоптик предупредил о заморозках в Центральной России в конце апреля
В Центральную Россию на следующей неделе вернутся снег и заморозки, в ночь на четверг воздух остынет до -2…+3 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Начало недели при этом будет теплым — днем ожидается до +13…+18 градусов.
По данным синоптика, с середины недели температура воздуха будет на 6-7 ниже положенной нормы. Днем в четверг ожидается не выше +2…+7 градусов.
«Это многолетние показатели конца марта - начала апреля, вместе с небольшим очаговым дождем с неба кое-где может срываться и символический мокрый снег, но без формирования снежного покрова», — отмечает Тишковец.
К пятнице похолодание усилится до -4…+1 градусов ночью, днем синоптик прогнозирует +6…+11 градусов. В выходные в Центральной России потеплеет, однако придут дожди, заключил Тишковец.