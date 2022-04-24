Синоптик предупредил о заморозках в Центральной России в конце апреля

В Центральную Россию на следующей неделе вернутся снег и заморозки, в ночь на четверг воздух остынет до -2…+3 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Начало недели при этом будет теплым — днем ожидается до +13…+18 градусов.