Губернатор Курской области сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ
Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника 25 апреля в 04:15 в селе Боровское Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал.
«Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — говорится в сообщении.
23 апреля со стороны Украины обстреляли из минометов и артиллерийских орудий сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино». В результате происшествия загорелось здание Россельхознадзора. По факту обстрела возбудили уголовное дело.
Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.