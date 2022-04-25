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Губернатор Курской области сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Ведомости

Российская система ПВО сбила два украинских беспилотника 25 апреля в 04:15 в селе Боровское Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал.

«Сегодня в 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили 2 украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется», — говорится в сообщении.

23 апреля со стороны Украины обстреляли из минометов и артиллерийских орудий сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области в пограничном пункте пропуска «Теткино». В результате происшествия загорелось здание Россельхознадзора. По факту обстрела возбудили уголовное дело.

Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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