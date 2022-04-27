На Амуре завершили строительство российской части первого ж/д моста в Китай

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, Россия готова открыть мостовой переезд с российской части, как только «китайская сторона объявит об открытии своего». Мост, по его словам, станет «стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока».