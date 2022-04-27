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На Амуре завершили строительство российской части первого ж/д моста в Китай

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В районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области завершили строительство российской части первого железнодорожного моста через Амур в Китай, сообщили «РИА Новости».

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, Россия готова открыть мостовой переезд с российской части, как только «китайская сторона объявит об открытии своего». Мост, по его словам, станет «стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока».

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Длина железнодорожного моста через Амур составляет 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект осуществлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через Российско-китайский фонд (доля в проектной компании составила 56,25%), РЖД (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость строительства — 10 млрд руб.

Изначально мост планировалось открыть в августе 2021 г., однако из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 запуск несколько раз переносили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных