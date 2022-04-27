На Амуре завершили строительство российской части первого ж/д моста в Китай
В районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области завершили строительство российской части первого железнодорожного моста через Амур в Китай, сообщили «РИА Новости».
По словам вице-премьера Юрия Трутнева, Россия готова открыть мостовой переезд с российской части, как только «китайская сторона объявит об открытии своего». Мост, по его словам, станет «стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока».
Длина железнодорожного моста через Амур составляет 2,2 км, из них 309 м приходится на российскую сторону. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Проект осуществлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через Российско-китайский фонд (доля в проектной компании составила 56,25%), РЖД (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Стоимость строительства — 10 млрд руб.
Изначально мост планировалось открыть в августе 2021 г., однако из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 запуск несколько раз переносили.