Прокуратура назвала причину смерти 12-летней шахматистки в Сочи
12-летняя девочка погибла в Сочи после нападения собаки, сообщила прокуратура Лазоревского района города. Ребенок приехал в Сочи на детский шахматный турнир.
«12-летняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова. В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на неё набросилась овчарка, нанесла травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в прокуратуре. Ведомство организовало проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
В связи со смертью девочки Федерация шахмат России досрочно прекратила детские первенства России в Лоо. Соревнования не начнутся, пока не закончится следствие и не будут выяснены обстоятельства случившегося.