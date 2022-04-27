Прокуратура назвала причину смерти 12-летней шахматистки в Сочи

«12-летняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова. В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на неё набросилась овчарка, нанесла травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в прокуратуре. Ведомство организовало проверку, выясняются обстоятельства случившегося.