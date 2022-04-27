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Прокуратура назвала причину смерти 12-летней шахматистки в Сочи

Ведомости

12-летняя девочка погибла в Сочи после нападения собаки, сообщила прокуратура Лазоревского района города. Ребенок приехал в Сочи на детский шахматный турнир.

«12-летняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова. В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на неё набросилась овчарка, нанесла травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в прокуратуре. Ведомство организовало проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

В связи со смертью девочки Федерация шахмат России досрочно прекратила детские первенства России в Лоо. Соревнования не начнутся, пока не закончится следствие и не будут выяснены обстоятельства случившегося.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных