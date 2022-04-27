СКР возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении участника «Что? Где? Когда?»
Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, говорится на сайте ведомства. Дело возбудили из-за постов Аскерова в Facebook (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Следствие считает, что Аскеров «не позднее 6 апреля 2022 г.» опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Пост, о котором идет речь, скорее всего, был удален со страницы Аскерова. Сам он сообщал, что сейчас находится за границей.
В ведомстве подчеркнули, что СК будет «принципиально и жестко» реагировать на попытки «осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества», несмотря на статус и социальное положение причастных к этому лиц.
Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. Аналогичные санкции предусмотрены за реабилитацию нацизма.
С инициативой о введении уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов и за оскорбление памяти защитников Отечества выступила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Это предложение прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексеем Навальным (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.