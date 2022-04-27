СКР возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении участника «Что? Где? Когда?»

С инициативой о введении уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов и за оскорбление памяти защитников Отечества выступила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Это предложение прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексеем Навальным (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.