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Общество

СКР возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении участника «Что? Где? Когда?»

Ведомости

Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, говорится на сайте ведомства. Дело возбудили из-за постов Аскерова в Facebook (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Следствие считает, что Аскеров «не позднее 6 апреля 2022 г.» опубликовал на своей странице в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова». Пост, о котором идет речь, скорее всего, был удален со страницы Аскерова. Сам он сообщал, что сейчас находится за границей.

В ведомстве подчеркнули, что СК будет «принципиально и жестко» реагировать на попытки «осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества», несмотря на статус и социальное положение причастных к этому лиц. 

Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. Аналогичные санкции предусмотрены за реабилитацию нацизма.

С инициативой о введении уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов и за оскорбление памяти защитников Отечества выступила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Это предложение прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексеем Навальным (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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