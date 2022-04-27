Суд арестовал московского депутата Горинова за распространение фейков

Горинова арестовали по делу о фейках до 25 июня, адвокат планирует обжаловать это решение. По словам Тельнова, поводом для уголовного дела стала видеозапись с его выступлением на одном из заседаний совета депутатов, где он подвергает критике спецоперацию на Украине.