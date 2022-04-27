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Суд арестовал московского депутата Горинова за распространение фейков

Ведомости

Пресненский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова, сообщил ТАСС со ссылкой на его защитника Сергея Тельнова.

Горинова арестовали по делу о фейках до 25 июня, адвокат планирует обжаловать это решение. По словам Тельнова, поводом для уголовного дела стала видеозапись с его выступлением на одном из заседаний совета депутатов, где он подвергает критике спецоперацию на Украине.

26 апреля в совете депутатов Красносельского муниципального округа Москвы прошли обыски, сообщали «РИА Новости». В этот же день Горинова задержали по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о Вооруженных силах России. По делу также проходит другой депутат, глава округа Елена Котеночкина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных