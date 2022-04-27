Суд арестовал московского депутата Горинова за распространение фейков
Пресненский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова, сообщил ТАСС со ссылкой на его защитника Сергея Тельнова.
Горинова арестовали по делу о фейках до 25 июня, адвокат планирует обжаловать это решение. По словам Тельнова, поводом для уголовного дела стала видеозапись с его выступлением на одном из заседаний совета депутатов, где он подвергает критике спецоперацию на Украине.
26 апреля в совете депутатов Красносельского муниципального округа Москвы прошли обыски, сообщали «РИА Новости». В этот же день Горинова задержали по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о Вооруженных силах России. По делу также проходит другой депутат, глава округа Елена Котеночкина.