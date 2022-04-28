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Общество

В Думу внесли законопроект об упрощенном ВНЖ иностранным IT-специалистам

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает для иностранных ИТ-специалистов трудоустройство в России, получение ими вида на жительство (ВНЖ), а также переезд для членов их семей, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

«В целях упрощения трудоустройства иностранных 1Т-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, законопроектом предлагается отнести их к категориям иностранных граждан, на которых общее правило [получения ВНЖ] не распространяется», — говорится в пояснительной записке к документу. Кроме иностранных специалистов в этой области такие же исключения предлагается распространить на членов их семей.

«Круг членов семей иностранных IT-специалистов предлагается определить по аналогии с составом членов семей высококвалифицированных специалистов — супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки», — говорится в пояснительной записке.

Ранее РБК сообщил, что МВД и Минтруд разработали поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», по которым зарубежные IT-специалисты смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке — без обязательного наличия разрешения на временное проживание. Ранее исключение из этого правила делалось для бывших граждан СССР, детей граждан России, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также выпускников российских вузов.

Согласно законопроекту, работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Они смогут работать без соответствующего разрешения или патента. Иностранный IT-специалист, заключивший трудовой или гражданско-правовой договор с аккредитованной организацией, сможет подать заявления в МВД о ВНЖ в упрощенном порядке.

В законопроекте отмечается, что если сотрудник, расторгнув трудовой договор, через 30 дней после этого не найдет новую работу в аккредитованной организации, вид на жительство будет аннулирован.

Ранее по теме: Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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