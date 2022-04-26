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Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство

Ведомости

МВД и Минтруд разработали поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», по которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке, сообщает РБК со ссылкой на копию документа, его содержание подтвердили два источника.

Согласно документу, для получения вида на жительство специалисту не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Действующая формулировка закона подразумевает проживание в России год по разрешению на временное проживание, за исключением бывших граждан СССР, детей граждан России, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также выпускников российских вузов.

Кроме того, работодатель, согласно поправкам, получит право привлекать и использовать зарубежных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Они смогут работать без соответствующего разрешения или патента. Иностранный IT-специалист, заключивший трудовой или гражданско-правовой договор с аккредитованной организацией, сможет подать заявления в МВД о ВНЖ в упрощенном порядке.

В законопроекте отмечается, что если сотрудник, расторгнув трудовой договор, через 30 дней после этого не найдет новую работу в аккредитованной организации, вид на жительство будет аннулирован.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил,что российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов, в то время как часть таких кадров с началом боевых действий на Украине покинула страну.

Ранее по теме: Турчак: российской экономике нужно еще около миллиона IT-специалистов
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных