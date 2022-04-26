Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство

Согласно документу, для получения вида на жительство специалисту не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Действующая формулировка закона подразумевает проживание в России год по разрешению на временное проживание, за исключением бывших граждан СССР, детей граждан России, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также выпускников российских вузов.