Иностранным ИТ-специалистам упростят выдачу вида на жительство
Согласно документу, для получения вида на жительство специалисту не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Действующая формулировка закона подразумевает проживание в России год по разрешению на временное проживание, за исключением бывших граждан СССР, детей граждан России, высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также выпускников российских вузов.
Кроме того, работодатель, согласно поправкам, получит право привлекать и использовать зарубежных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Они смогут работать без соответствующего разрешения или патента. Иностранный IT-специалист, заключивший трудовой или гражданско-правовой договор с аккредитованной организацией, сможет подать заявления в МВД о ВНЖ в упрощенном порядке.
В законопроекте отмечается, что если сотрудник, расторгнув трудовой договор, через 30 дней после этого не найдет новую работу в аккредитованной организации, вид на жительство будет аннулирован.
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил,что российской экономике требуется порядка одного миллиона IT-специалистов, в то время как часть таких кадров с началом боевых действий на Украине покинула страну.