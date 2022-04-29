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«Известия»: в России могут ввести штрафы за импорт незарегистрированных лекарств

Ведомости

Правительство разработало законопроект, в котором предлагается ввести штрафы за импорт не зарегистрированных в России лекарств, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения, сообщили «Известия». По данным издания, Госдума может принять документ 17 мая. 

Согласно законопроекту, за ввоз в страну незарегистрированных препаратов штраф для физлиц составит от 75 000 до 200 000 руб., для должностных лиц — от 150 000 до 600 000 руб., а для ИП — штраф от 150 000 до 600 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток. Юрлицам за ввоз незарегистрированных лекарств могут назначить штраф от 2 млн до 6 млн руб. или же приостановят их работу на срок до 90 суток.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству изданию подтвердили эту информацию. Первый замглавы комитета Даниил Бессарабов пояснил, что в России существует сложившаяся система контроля препаратов, поэтому не нужно «рассчитывать на международный опыт». По его словам, иностранные фармпроизводители должны выполнять требования законодательства РФ, а власти будут добиваться этого в том числе через такие поправки в КоАП. Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект. 

В пояснительной записке говорится, что нынешняя формулировка статьи закона фактически разрешает ввозить в Россию лекарства, безопасность которых не подтверждена, потому что ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия». Издание направило запросы в Минздрав и в ВОЗ.

Ранее по теме: Росздравнадзор получил право разрешать ввоз незарегистрированных лекарств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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