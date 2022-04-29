«Известия»: в России могут ввести штрафы за импорт незарегистрированных лекарств
Правительство разработало законопроект, в котором предлагается ввести штрафы за импорт не зарегистрированных в России лекарств, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения, сообщили «Известия». По данным издания, Госдума может принять документ 17 мая.
Согласно законопроекту, за ввоз в страну незарегистрированных препаратов штраф для физлиц составит от 75 000 до 200 000 руб., для должностных лиц — от 150 000 до 600 000 руб., а для ИП — штраф от 150 000 до 600 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток. Юрлицам за ввоз незарегистрированных лекарств могут назначить штраф от 2 млн до 6 млн руб. или же приостановят их работу на срок до 90 суток.
В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству изданию подтвердили эту информацию. Первый замглавы комитета Даниил Бессарабов пояснил, что в России существует сложившаяся система контроля препаратов, поэтому не нужно «рассчитывать на международный опыт». По его словам, иностранные фармпроизводители должны выполнять требования законодательства РФ, а власти будут добиваться этого в том числе через такие поправки в КоАП. Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на законопроект.
В пояснительной записке говорится, что нынешняя формулировка статьи закона фактически разрешает ввозить в Россию лекарства, безопасность которых не подтверждена, потому что ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия». Издание направило запросы в Минздрав и в ВОЗ.