«Известия»: в России могут ввести штрафы за импорт незарегистрированных лекарств

Согласно законопроекту, за ввоз в страну незарегистрированных препаратов штраф для физлиц составит от 75 000 до 200 000 руб., для должностных лиц — от 150 000 до 600 000 руб., а для ИП — штраф от 150 000 до 600 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток. Юрлицам за ввоз незарегистрированных лекарств могут назначить штраф от 2 млн до 6 млн руб. или же приостановят их работу на срок до 90 суток.