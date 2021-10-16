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Росздравнадзор получил право разрешать ввоз незарегистрированных лекарств

Ведомости

Росздравнадзор сможет выдавать разрешения на ввоз в страну незарегистрированных медицинских изделий для конкретных пациентов. Решение об этом было принято на заседании правительства 14 октября и опубликовано сегодня на сайте Кабмина.

«Проект предусматривает наделение Росздравнадзора полномочиями по выдаче в установленном законодательством России порядке разрешения на ввоз на территорию страны незарегистрированных медицинских изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента», — говорится в тексте решения. 

Кроме того, Росздравнадзора будет выдавать разрешения на проведение клинических испытаний медицинских изделий, а также отвечать за организацию проведения оценки заявления на получение разрешения на испытание.

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Росздравнадзор также будет заниматься мониторингом безопасности, качества и эффективности медизделий, приостанавливать или запрещать применение лекарств, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медицинских изделий.

Ведомство сможет изымать их из обращения на территории России в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза, говорится в тексте решения.

В сентябре сообщалось, что Минздрав разработал поправки к законодательству, которые дадут Росздравнадзору полномочия, чтобы разрешать ввозить не зарегистрированные в России вакцины и лекарства для клиник — участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Благодаря этому россияне смогут сделать прививки иностранными вакцинами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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