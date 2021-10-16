Росздравнадзор получил право разрешать ввоз незарегистрированных лекарств
Росздравнадзор сможет выдавать разрешения на ввоз в страну незарегистрированных медицинских изделий для конкретных пациентов. Решение об этом было принято на заседании правительства 14 октября и опубликовано сегодня на сайте Кабмина.
«Проект предусматривает наделение Росздравнадзора полномочиями по выдаче в установленном законодательством России порядке разрешения на ввоз на территорию страны незарегистрированных медицинских изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента», — говорится в тексте решения.
Кроме того, Росздравнадзора будет выдавать разрешения на проведение клинических испытаний медицинских изделий, а также отвечать за организацию проведения оценки заявления на получение разрешения на испытание.
Росздравнадзор также будет заниматься мониторингом безопасности, качества и эффективности медизделий, приостанавливать или запрещать применение лекарств, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медицинских изделий.
Ведомство сможет изымать их из обращения на территории России в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза, говорится в тексте решения.
В сентябре сообщалось, что Минздрав разработал поправки к законодательству, которые дадут Росздравнадзору полномочия, чтобы разрешать ввозить не зарегистрированные в России вакцины и лекарства для клиник — участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Благодаря этому россияне смогут сделать прививки иностранными вакцинами.