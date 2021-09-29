Минздрав предложил ввозить в Россию незарегистрированные вакцины
Минздрав разработал поправки к законодательству, которые дадут Росздравнадзору полномочия, чтобы разрешать ввозить не зарегистрированные в России вакцины и лекарства для клиник — участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Благодаря этому россияне смогут сделать прививки иностранными вакцинами. Такие поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».
Изменения вносятся в два федеральных закона: «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Министерство предлагает регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для международного медкластера в Сколково, Росздравнадзором и контроля за их использованием.
Также в поправках вводятся новые обязанности для фонда МММК и его инвесторов, связанные с обращением незарегистрированных препаратов на территории кластера. Клиники МММК должны будут уведомлять фонд о побочных и нежелательных эффектах от приема препаратов, а фонд должен будет вести учет таких данных. Фонд сможет проводить проверку качества препаратов в лабораториях РФ или ОЭСР. В Минздраве и Росздравнадзоре не ответили на запрос издания. В пресс-службе МММК заявили, что смогут прокомментировать только финальную версию поправок.
Издание отметило, что участники кластера вряд ли будут ввозить большие в масштабах страны партии препаратов, однако в перспективе смогут ввозить иностранные вакцины от коронавируса. Клиника «Хадасса Москва» планировала договориться о поставках в Россию вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. Сейчас процесс признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» за рубежом зашел в тупик. В начале сентября европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что надеется на регистрацию новых вакцин от коронавируса в ЕС к концу 2021 или в начале 2022 г. Ранее в регулятор была подана заявка на регистрацию «Спутника V».