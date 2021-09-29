Минздрав предложил ввозить в Россию незарегистрированные вакцины

Издание отметило, что участники кластера вряд ли будут ввозить большие в масштабах страны партии препаратов, однако в перспективе смогут ввозить иностранные вакцины от коронавируса. Клиника «Хадасса Москва» планировала договориться о поставках в Россию вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. Сейчас процесс признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» за рубежом зашел в тупик. В начале сентября европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что надеется на регистрацию новых вакцин от коронавируса в ЕС к концу 2021 или в начале 2022 г. Ранее в регулятор была подана заявка на регистрацию «Спутника V».