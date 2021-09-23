Правительство упростило ввоз незарегистрированных импортных лекарств для тяжелобольных
Правительство утвердило упрощение правил выдачи разрешений на ввоз импортных лекарств для тяжелобольных пациентов, такой документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«С 1 марта 2022 г. благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных пациентов через единый портал госуслуг», — сообщает пресс-служба правительства. Документ пока не опубликован на официальном портале правовых актов.
Решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям, пояснили в правительстве. Раньше такие препараты ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, а четкий регламент отсутствовал.
В конце декабря 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Для их ввоза необходимо заключение врачебной комиссии, которая должна подтвердить, что пациенту нельзя помочь другими препаратами. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. В августе 2020 г. Минздрав повторно зарегистрировал этот лекарственный препарат.
Кроме того, в марте 2020 г. правительство утвердило правила ввоза и выдачи не зарегистрированных в России лекарств, которые должны были помочь врачам оперативно заполнять заявки на них. Таким образом, возможность получить препарат появилась, но только в индивидуальном порядке.