Правительство упростило ввоз незарегистрированных импортных лекарств для тяжелобольных

В конце декабря 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, допускающий ввоз в Россию отдельных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Для их ввоза необходимо заключение врачебной комиссии, которая должна подтвердить, что пациенту нельзя помочь другими препаратами. Этому предшествовали случаи задержания матерей, которые заказывали для больных детей за границей не зарегистрированный в России фризиум. В августе 2020 г. Минздрав повторно зарегистрировал этот лекарственный препарат.