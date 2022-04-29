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Общество

Универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга

Ведомости

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) решил перенести Универсиаду 2023 г. из Екатеринбурга, а также запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях федерации, говорится на сайте FISU.

«На сегодняшнем онлайн-заседании Исполнительного комитета (ЕК) FISU было принято решение отложить предоставление Екатеринбургу прав на проведение Всемирной универсиады FISU 2023 года вслед за рядом мероприятий, запланированных на 2022 год в России и Беларуси, а также приостановлено участие России и Беларуси в мероприятиях FISU», — говорится в сообщении.

Ранее федерация перенесла Университетский кубок мира по боевым видам искусства из Екатеринбурга в турецкий Самсун. Соревнования пройдут в этом году. Также исполком перенесет свое заседание из Екатеринбурга в Брюссель на 10-12 ноября. Комитет федерации обсудит передачу прав на проведение Универсиады 2027 г. 

25 апреля Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в 2022/23 сезоне из-за спецоперации на Украине. Также союз сохранил запрет на участие в соревнованиях организации для фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов из России и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных