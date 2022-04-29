Универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга

«На сегодняшнем онлайн-заседании Исполнительного комитета (ЕК) FISU было принято решение отложить предоставление Екатеринбургу прав на проведение Всемирной универсиады FISU 2023 года вслед за рядом мероприятий, запланированных на 2022 год в России и Беларуси, а также приостановлено участие России и Беларуси в мероприятиях FISU», — говорится в сообщении.