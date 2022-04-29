Универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга
Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) решил перенести Универсиаду 2023 г. из Екатеринбурга, а также запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях федерации, говорится на сайте FISU.
«На сегодняшнем онлайн-заседании Исполнительного комитета (ЕК) FISU было принято решение отложить предоставление Екатеринбургу прав на проведение Всемирной универсиады FISU 2023 года вслед за рядом мероприятий, запланированных на 2022 год в России и Беларуси, а также приостановлено участие России и Беларуси в мероприятиях FISU», — говорится в сообщении.
Ранее федерация перенесла Университетский кубок мира по боевым видам искусства из Екатеринбурга в турецкий Самсун. Соревнования пройдут в этом году. Также исполком перенесет свое заседание из Екатеринбурга в Брюссель на 10-12 ноября. Комитет федерации обсудит передачу прав на проведение Универсиады 2027 г.
25 апреля Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в 2022/23 сезоне из-за спецоперации на Украине. Также союз сохранил запрет на участие в соревнованиях организации для фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов из России и Белоруссии.