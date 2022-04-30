Мишустин одобрил выплату пенсий в рублях россиянам за рубежом
Россияне, проживающие за границей, смогут претендовать на получение пенсий или других выплат на открытые ими или их представителями российские счета, следует из постановления правительства России. Документ, подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
«Пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, <...> выплата которых невозможна в условиях введения в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», — говорится в тексте постановления.
Документ будет действовать по 31 декабря 2022 г.. Пока заявление не поступит в уполномоченные органы, выплаты будут приостановлены, отмечается в распоряжении. Отмечается, что в таком случае выплаты с доплатой за все прошедшее время возобновятся только после снятия ограничительных мер в отношении России.
Ранее посольство России в Латвии сообщило, что с проблемами столкнулись многие получатели российских пенсий и социальных выплат, а люди из-за ограничительных мер Запада «фактически будут поставлены на грань выживания».
«В результате отказа некоторых местных кредитных учреждений обслуживать счета этой категории лиц, на которые уже долгие годы поступают пенсионные отчисления из российских банков, тысячи людей преклонного возраста рискуют лишиться единственного источника средств к существованию», — сообщало посольство, добавив, что принимает меры для соблюдения прав россиян в части бесперебойного пенсионного обеспечения.